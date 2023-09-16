ПЛЕЙМЕЙКЕР

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    еблан и здесь обосралсяДопинг попал в ор...
  • Игорь игорь
    Обида брошенной бабы и не болееБывшая жена Бивол...
  • М Г
    Что тут непонятного? Играли сборная США и американцы. А победили немцы.😄Олаф Шольц отреаг...

Медведев составил портрет идеального теннисиста из сильных качеств разных игроков

Медведев составил портрет идеального теннисиста из сильных качеств разных игроков

Третья ракетка мира Даниил Медведев скомпоновал свою версию суперигрока в рамках проекта АТР. Чтобы составить идеального теннисиста, Медведев взял коронные приемы от игроков, с которыми ему доводилось встречаться на корте: форхенд – Роджер Федерер, бэкхенд – Доминик Тим, подача – Ник Кирьос, прием – Новак Джокович, резанный удар – Стив Джонсон и Роджер Федерер, игра у сетки – Ник Кирьос и Роджер Федерер, гибкость – Новак Джокович, психологическая устойчивость – Рафаэль Надаль, стремление побеждать – Рафаэль Надаль и Новак Джокович, скорость – Даниил Медведев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх