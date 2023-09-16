Медведев составил портрет идеального теннисиста из сильных качеств разных игроков

Третья ракетка мира Даниил Медведев скомпоновал свою версию суперигрока в рамках проекта АТР. Чтобы составить идеального теннисиста, Медведев взял коронные приемы от игроков, с которыми ему доводилось встречаться на корте: форхенд – Роджер Федерер, бэкхенд – Доминик Тим, подача – Ник Кирьос, прием – Новак Джокович, резанный удар – Стив Джонсон и Роджер Федерер, игра у сетки – Ник Кирьос и Роджер Федерер, гибкость – Новак Джокович, психологическая устойчивость – Рафаэль Надаль, стремление побеждать – Рафаэль Надаль и Новак Джокович, скорость – Даниил Медведев.