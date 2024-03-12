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Что здесь происходит? Угадайте советский фильм по случайному кадру

Что здесь происходит? Угадайте советский фильм по случайному кадру

Для настоящих знатоков «Жестокий романс»Уверены в себе и своем знание советского кинематографа? Давайте проверим! Подготовили для вас тест, в котором необходимо угадать знаменитый фильм по случайному кадру.

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