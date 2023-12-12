Байден: возможности США поддерживать Украину стремительно подходят к концу

Соединенные Штаты продолжат поставлять оружие Украине, пока есть такая возможность. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.
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