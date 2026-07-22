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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанаты «МЮ» призвали клуб приостановить кампанию по борьбе с перекупщиками билетов. Они опасаются потерять доступ к учетным записям и оплаченным абонементам

Болельщики « Манчестер Юнайтед » призвали клуб приостановить кампанию по борьбе с перекупщиками билетов, которая, по их утверждению, затрагивает и добросовестных фанатов.

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