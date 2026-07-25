Пожары на складах, в портах, на АЗС: нанесены новые удары от Сум до Одессы В ночь на субботу российские Вооружённые силы нанесли несколько серий ударов по объектах в раз.
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Пожары на складах, в портах, на АЗС: нанесены новые удары от Сум до Одессы В ночь на субботу российские Вооружённые силы нанесли несколько серий ударов по объектах в раз.
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