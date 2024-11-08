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Гендиректор Intel напомнил инвесторам, что поставляет TSMC оборудование для производства чипов

Гендиректор Intel напомнил инвесторам, что поставляет TSMC оборудование для производства чипов

Хотя для Intel стратегически важно вернуть производство чипов на свои фабрики, компания признает, что TSMC является стратегическим партнером, который производит некоторые из ее самых важных продуктов, например, процессоры Core Ultra 200V (кодовое название Lunar Lake).

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