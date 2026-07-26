Военный политолог рассказал, зачем европейские политики посещают Украину

Европейские политики посещают Украину не только для встреч с Владимиром Зеленским, но и для того, чтобы осуществлять контроль над ее криминальной экономикой, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.