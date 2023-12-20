Ванилла SU
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Ванилла SU

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Если вы хотите блистать в новогоднюю ночь, тогда не надевайте эти туфли и сапоги — они выдадут отсутствие вкуса и навлекут неприятности.

Если вы хотите блистать в новогоднюю ночь, тогда не надевайте эти туфли и сапоги — они выдадут отсутствие вкуса и навлекут неприятности.

﻿﻿Неважно, где вы встречаете Новый год – дома с семьей, в компании друзей или в одиночестве в отеле – продумайте образ праздника до мелочей.

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