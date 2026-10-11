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Невеста

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Гостевой брак: личный взгляд на формат отношений без общего быта

Гостевой брак: личный взгляд на формат отношений без общего быта

Разговоры о нестандартных семейных сценариях сегодня уже не вызывают прежнего удивления. Всё чаще можно встретить пары, которые официально регистрируют отношения, но сознательно отказываются жить под одной крышей.

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