Гостевой брак: личный взгляд на формат отношений без общего быта

Разговоры о нестандартных семейных сценариях сегодня уже не вызывают прежнего удивления. Всё чаще можно встретить пары, которые официально регистрируют отношения, но сознательно отказываются жить под одной крышей.
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