Пьяных велосипедистов будут тоже штрафовать

Штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей будет грозить и за отказ от медосвидетельствования. Такой законопроект был направлен в правительство главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом и членом комитета, зампредом Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артемом Шейкиным.
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