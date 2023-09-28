Пьяных велосипедистов будут тоже штрафовать

Штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей будет грозить и за отказ от медосвидетельствования. Такой законопроект был направлен в правительство главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом и членом комитета, зампредом Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артемом Шейкиным.