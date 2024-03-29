В Московском зоопарке назвали сроки отъезда панды Катюши в Китай

Панда Катюша, которая сейчас живет в Московском зоопарке, уедет на свою историческую родину - в Китай, когда ей исполнится четыре года, сообщили в пресс-службе столичного зоопарка в разговоре с РИА Новости.
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