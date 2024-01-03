Казахстанцев будут дактилоскопировать при получении документов только с их согласия

МВД РК подготовило изменения и дополнения в Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца, удостоверения лица без гражданства.
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