Роберт Левандовски стал одним из трех игроков с забитыми голами на чемпионате Европы

Роберт Левандовски продолжает удивлять на международных соревнованиях. На последнем чемпионате Европы он забил свой первый гол, и вот уже в третий раз ему удалось поразить ворота соперников на этой стадии.
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