«Это не просто машина, а инвестиция в классику» — недорого. Почти новая «Волга» выставлена на продажу

В Белгородской области выставили на продажу раритетный седан ГАЗ-3110 с минимальным пробегом. Автомобиль 1998 года выпуска проехал всего 2620 км, сохранив заводское лакокрасочное покрытие без сколов и дефектов.
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