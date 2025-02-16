Королева Камилла пристрастилась к бутылке из-за стресса, проблем и конфликтов

Прошедший год выдался настоящим испытанием для королевской семьи Великобритании. Непрекращающиеся скандалы вокруг Кейт Миддлтон оказались не под силу даже крепкому духу Камиллы Паркер-Боулз, супруги короля Карла III.
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