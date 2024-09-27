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Царьград

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SHOT: в Москве ради хвастовства перед девушкой забили фитнес-тренера

SHOT: в Москве ради хвастовства перед девушкой забили фитнес-тренера

На мужчину неожиданно напал сосед.В Москве 25-летнего мужчину подозревают в убийстве фитнес-тренера. Всё произошло в жилом доме на территории Войковского района в Северном административном округе столицы.

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