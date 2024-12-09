Через Сирию удар по России

TASS/AP Тлеющий костер легко раздуть, если горючего материала еще хватает. Еще двадцать седьмого ноября террористы, которых несколько лет назад вытеснили в сирийскую провинцию Идлиб, атаковали соседнюю провинцию Алеппо.
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