Страна и люди
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Страна и люди

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"Мы чего стесняемся?": генерал Гурулёв предложил радикальное решение по Украине

"Мы чего стесняемся?": генерал Гурулёв предложил радикальное решение по Украине

 Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв предложил радикальное решение по Украине. Он призвал Москву перестать играть в джентльмена и действовать более решительно: "Мы чего стесняемся?" Гурулёв отметил, что Украина устраивает на территории России теракты, вторгается в приграничье, вербует школьников, чтобы те поджигали релейные шкафы на железной дороге, и даже ведут переговоры с сирийскими террористами о том, чтобы взять их боевиков в ВСУ.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Генерал признался, что не понимает, почему Россия до сих пор не уничтожила всю энергосистему. Почему до сих пор стоят мосты, по которым возят резервы и боеприпасы. Уж ежели Гурулёв не понимает, то видимо в России этого не понимает никто! Однако к чему придём будет скоро видно.
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