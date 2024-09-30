"Мы чего стесняемся?": генерал Гурулёв предложил радикальное решение по Украине

Геннадий Бережнов

Генерал признался, что не понимает, почему Россия до сих пор не уничтожила всю энергосистему. Почему до сих пор стоят мосты, по которым возят резервы и боеприпасы. Уж ежели Гурулёв не понимает, то видимо в России этого не понимает никто! Однако к чему придём будет скоро видно.