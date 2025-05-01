«Пасхальный дар»: выставка «Четвероногий друг»

Посетители могли взять собаку из приюта или поговорить со знаменитостямиДесятый фестиваль «Пасхальный дар» запомнился гостям мастер-классами, шумными выступлениями уличных артистов, кулинарными изысками и благотворительными маркетами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии