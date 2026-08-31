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В Екатеринбурге выросло количество дорожных аварий с участием детей

В Екатеринбурге выросло количество дорожных аварий с участием детей

В Екатеринбурге за январь-июль 2026 года зарегистрировано 86 ДТП с участием несовершеннолетних, что на 26% превышает показатели прошлого года.

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