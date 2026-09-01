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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» начал переговоры по Тальяфико, защитник «Лиона» дал согласие на переход. На аргентинца также претендует «Ювентус»

«Атлетико» поборется с «Ювентусом» за подписание Николаса Тальяфико . По данным журналиста Рубена Урии, мадридский клуб начал активно вести переговоры о возможном трансфере защитника сборной Аргентины из « Лиона ».

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