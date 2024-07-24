#Сводка на утро 24 июля 2024 года ▪️Ночью группы «Гераней» ударили по объектам противника в Киеве, Белой Церкви, Кривом Роге.
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#Сводка на утро 24 июля 2024 года ▪️Ночью группы «Гераней» ударили по объектам противника в Киеве, Белой Церкви, Кривом Роге.
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