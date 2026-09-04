Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Контуры будущего.

Контуры будущего.

Социологические опросы показывают, что людям не хватает картины будущего. “Ъ” готов восполнить этот пробел в рамках проекта «Контуры будущего».

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