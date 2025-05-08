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Царьград

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«Известия»: Киев разработал план со срывом парада Победы в Москве

«Известия»: Киев разработал план со срывом парада Победы в Москве

Киевские власти могут предпринять попытки сорвать парад Победы в Москве.Эксперты объяснили нежелание Украины соглашаться на перемирие тем, что Киев планирует сорвать парад Победы в Москве на 9 мая.

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