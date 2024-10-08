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Царьград

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Харрис отказалась обсуждать с Владимиром Путиным мир без Украины

Харрис отказалась обсуждать с Владимиром Путиным мир без Украины

В интервью вице-президент заявила, что не станет обсуждать урегулирование конфликта без участия Киева.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Как будто ей предлагают беседу с Путиным, а она отбрыкивается. Хи...хи...хи.
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17 час.

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