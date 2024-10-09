История жизни Фрэнка Ширана по прозвищу «Ирландец» — человека, убивавшего ради дружбы

Что такое профсоюзы и зачем существуют эти организации, известно всем. Но немногие знают, что далеко не везде профсоюзы были формальными организациями, как в СССР и занимались сбором взносов и распределением путевок в санатории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии