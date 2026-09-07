295 лет назад скончалась Евдокия Федоровна Лопухина

Евдокия Фёдоровна Лопухина - последняя русская царица. Ее жизнь была полна драматических событий. Первая жена царя Петра I, мать царевича Алексея.
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