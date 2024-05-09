Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы

Благодаря поколению ветеранов наша страна на протяжении семидесяти лет находится в мире и безопасности Глава столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с 79-й годовщиной Победы во время своего выступления на телеканале «Москва 24».
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