Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы

Благодаря поколению ветеранов наша страна на протяжении семидесяти лет находится в мире и безопасности Глава столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с 79-й годовщиной Победы во время своего выступления на телеканале «Москва 24».