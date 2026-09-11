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Суд приостановил работу ресторана «Frank by Баста» в Москве

Суд приостановил работу ресторана «Frank by Баста» в Москве

Работу ресторана «Frank by Баста» приостановили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

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