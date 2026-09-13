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Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся заморозки

Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся заморозки

Первые серьёзные заморозки в Москве и Подмосковье в этом году ожидаются позже климатических сроков — не раньше второй половины октября.

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