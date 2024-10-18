Экс-командующий 58-й армией Попов отверг обвинение в онлайн-ставках на спорт

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов отверг обвинение в зависимости от денежных ставок на спортивные результаты, о которых заявил прокурор в начале судебного процесса в Тамбовском гарнизонном военном суде.
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