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Экс-командующий 58-й армией Попов отверг обвинение в онлайн-ставках на спорт

Экс-командующий 58-й армией Попов отверг обвинение в онлайн-ставках на спорт

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов отверг обвинение в зависимости от денежных ставок на спортивные результаты, о которых заявил прокурор в начале судебного процесса в Тамбовском гарнизонном военном суде.

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