Один из лучших летчиков ВСУ ликвидирован в зоне спецоперации

На Украине погиб первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник ВСУ Денис Василюк. Об этом сообщили его сослуживцы из 831-ой бригады тактической авиации в Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России).
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