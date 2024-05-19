Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Михаил Сартин
    Ну некоторые и пораньше вступали в пионеры. Но почему-то мне больше помнится как в автобусе едешь и тебя обходит конд...Я поздравляю всех...
  • Искандер
    Да нет, Калитка Гарика, чисто-синей она стала в 1975м, в 67м была полушерстяной серой/серо-синей в зависимости от изг...Я поздравляю всех...
  • Святослав Сюткин
    Сюткин Святослав  Спасибо всем,кто делится информацией о Дне Пионерии.Меня принимали в пионеры 1961 году и все помню ...Я поздравляю всех...

Один из лучших летчиков ВСУ ликвидирован в зоне спецоперации

Один из лучших летчиков ВСУ ликвидирован в зоне спецоперации

На Украине погиб первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник ВСУ Денис Василюк. Об этом сообщили его сослуживцы из 831-ой бригады тактической авиации в Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России).

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