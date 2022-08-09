Публицист Дряшин призвал Агутина определиться с позицией по отношению к России

Публицист Михаил Дряшин призвал певца Леонида Агутина определиться с позицией по отношению к России. Дряшин вспомнил, как ранее Агутин хвастался жизнью своей дочери за рубежом, заявляя, что за границей ей живется намного лучше, чем на родине.