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Публицист Дряшин призвал Агутина определиться с позицией по отношению к России

Публицист Дряшин призвал Агутина определиться с позицией по отношению к России

Публицист Михаил Дряшин призвал певца Леонида Агутина определиться с позицией по отношению к России. Дряшин вспомнил, как ранее Агутин хвастался жизнью своей дочери за рубежом, заявляя, что за границей ей живется намного лучше, чем на родине.

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