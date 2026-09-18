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Царьград

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Движение поездов через Малошуйку остановят на трое суток

Движение поездов через Малошуйку остановят на трое суток

Железнодорожное сообщение с Онежским округом будет существенно ограничено на трое суток. С 18:00 20 сентября до 18:00 22 сентября движение составов через станции Малошуйка и Унежма полностью остановят из-за работ на путях.

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