Вашингтон все еще хочет, чтобы Украина победила, но стремится ограничить свое участие в конфликте – Bloomberg Западные СМИ продолжают «переваривать» так называемый план победы Зеленского.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вашингтон все еще хочет, чтобы Украина победила, но стремится ограничить свое участие в конфликте – Bloomberg Западные СМИ продолжают «переваривать» так называемый план победы Зеленского.
Свежие комментарии