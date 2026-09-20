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«Мы ждем их в гости»: в Киеве назвали сроки удара по России, но военкор ответил, что наша ПВО уже держит прицел

«Мы ждем их в гости»: в Киеве назвали сроки удара по России, но военкор ответил, что наша ПВО уже держит прицел

«Мы ждем их в гости»: в Киеве назвали сроки удара по России, но военкор ответил, что наша ПВО уже держит прицел Юлия ЧелкановаКиев готовит удары новыми баллистическими ракетами Fire Point.

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