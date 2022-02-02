Строители-гастарбайтеры толпой избили лифтера, который пытался пресечь вандализм

Необычный вид мошенничества набирает обороты в столичных новостройках. Ремонтные бригады из Средней Азии придумали новый источник доходов, чтобы кормить семьи – трудовые мигранты ломают лифты, чтоб жильцы обращались к ним для подъема тяжелых грузов.