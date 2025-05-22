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Аарон Несмит реализовал 6 трехочковых в последние 5 минут 4-й четверти с «Нью-Йорком»

За 5 минут до конца основного времени «Нью-Йорк» вел с разницей в 15 очков. Аарон Несмит в четвертой четверти набрал 20 очков, реализовав 6 из 7 трехочковых.

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