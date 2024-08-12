Названы сроки восстановления разрушенной на ББК в Карелии плотины

На объект уже завезли 19 тысяч кубометров песка и щебня. Начальник управления по строительству и реконструкции объектов водного транспорта ФКУ «Ространсмодернизация» Александр Бухаров сообщил изданию «Интерфакс», что подрядчик планирует восстановить размытую дамбу Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Сегежском округе Карелии до 1 сентября.
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