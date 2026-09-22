Что такое перманентный макияж и как его делают на бровях, губах, веках

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это Виды татуажа бровей Виды татуажа губ Противопоказания Советы экспертов Главное Эксперты в этом материале: Анастасия Минашкина, косметолог, специалист по перманентному макияжу клиники Dr.