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РБК СТИЛЬ

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Что такое перманентный макияж и как его делают на бровях, губах, веках

Что такое перманентный макияж и как его делают на бровях, губах, веках

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это Виды татуажа бровей Виды татуажа губ Противопоказания Советы экспертов Главное Эксперты в этом материале: Анастасия Минашкина, косметолог, специалист по перманентному макияжу клиники Dr.

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