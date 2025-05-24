Школьный автобус загорелся в Подмосковье

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Школьный автобус загорелся в подмосковной Коломне, в селе Полурядинки. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает управление МВД России по Московской области в телеграм-канале.
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