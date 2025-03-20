Задержан 19-летний узбек, плясавший вечером 18 марта с пистолетом у ТРК «Галерея». Молодой человек, по данным полиции, в Северную столицу из Узбекистана прилетел в феврале.
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Задержан 19-летний узбек, плясавший вечером 18 марта с пистолетом у ТРК «Галерея». Молодой человек, по данным полиции, в Северную столицу из Узбекистана прилетел в феврале.