🦆 В Евпаторийскую ветлечебницу за сутки поступили шесть пострадавших от мазута птиц. Как помогают пернатым 🔼 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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🦆 В Евпаторийскую ветлечебницу за сутки поступили шесть пострадавших от мазута птиц. Как помогают пернатым 🔼 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.