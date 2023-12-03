Многофункциональный NFC, ИК-излучатель и удобный переключатель Alert Slider – все это получит OnePlus 12

OnePlus продолжает делиться подробностями о флагманском смартфоне OnePlus 12. На этот раз в тизерных изображениях компания акцентировала внимание на NFC, ИК-излучателе и фирменном переключателе Alert Slider.
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