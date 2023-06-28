Военное обозрение

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Глава МО Украины Резников призвал не считать происходящее на фронте «настоящим наступлением», а дождаться «главных событий»

Глава МО Украины Резников призвал не считать происходящее на фронте «настоящим наступлением», а дождаться «главных событий»

Начавшееся более трех недель назад контрнаступление украинской армии не является "настоящим наступлением", главные события еще впереди.

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