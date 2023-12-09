Собачья блоха под микроскопом

Блохи – группа мелких бескрылых кровососущих насекомых, которые часто становятся переносчиками различных заболеваний человека и животных (чума, сыпной тиф, сальмонеллез, вирусный энцефалит, грибковые инфекции).
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