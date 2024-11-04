Врач-кардиолог назвал три признака, указывающих на проблемы с сердцем

Сердечно-сосудистый хирург Джереми Лондон предупредил о признаках, которые могут указывать на серьёзные проблемы с сердцем и требуют незамедлительного обращения к врачу, сообщает медицинский портал Express.
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