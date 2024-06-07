Минтруд РФ обсудит идею сделать 31 декабря официальным выходным днем

Минтруд России при формировании производственного календаря на 2025 год рассмотрит вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем, рассказал глава ведомства Антон Котяков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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