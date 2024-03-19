Девочку надо воспитывать, чтоб к взрослым мужикам не липла (с)

Марина Трянина девочек не защищают потому, что современные девочки ведут себя развязно, выглядят провокационно, и есть случаи, когда они ложно и безосновательно обвиняли взрослых мужчин (в тч и своих родственников) в домогательствах...

Владимир Соколов помню была у мен в розыске как пропавшая девочка 13 лет)) выглядела она на все 20, пожила пару недель у незнакомого мужчины в другом городе)) потому, что ей так захотелось) помню другую несовершеннолетнюю обвинившую знакомого мужчину в изнасиловании , что бы дома мама не ругала из за того что поздно домой пришла.