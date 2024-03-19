Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Мир их праху..Царствия Небесного.🥲Потери года: звез...
  • Lupen Dupa
    Не стоит уделять так много внимания тому, кто у кого ночует. Это их дела.Девочку надо восп...
  • Александр Григоров
    А почему ее мать не имеет права на личную жизнь?«Освобождай кварт...

Девочку надо воспитывать, чтоб к взрослым мужикам не липла (с)

Девочку надо воспитывать, чтоб к взрослым мужикам не липла (с)

Открыла новости. Узнала, что общественность в лице соседей воюет с какой-то 12-летней девочкой, которая, якобы, «сама напрашивалась с ночевкой к соседу».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина Трянина
девочек не защищают потому, что современные девочки ведут себя развязно, выглядят провокационно, и есть случаи, когда они ложно и безосновательно обвиняли взрослых мужчин (в тч и своих родственников) в домогательствах...
Ответить
20 час.
Владимир Соколов
помню была у мен в розыске как пропавшая девочка 13 лет)) выглядела она на все 20, пожила пару недель у незнакомого мужчины в другом городе)) потому, что ей так захотелось) помню другую несовершеннолетнюю обвинившую знакомого мужчину в изнасиловании , что бы дома мама не ругала из за того что поздно домой пришла.
Ответить
20 час.
Lupen Dupa
Не стоит уделять так много внимания тому, кто у кого ночует. Это их дела.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх