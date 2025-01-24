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Татар-информ

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Туркмения, Иран и Китай: откуда Татарстан «пылесосит» студентов и что тянет их в Казань

Туркмения, Иран и Китай: откуда Татарстан «пылесосит» студентов и что тянет их в Казань

Вузы Татарстана продолжают аккумулировать абитуриентов из других регионов и стран. Накануне Татьяниного дня, или Дня российского студенчества, «Татар-информ» выпускает четвертый годовой обзор, в котором описана география потоков иностранных и иногородних студентов, голосующих за высшую школу Татарстана «ногами».

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