Туркмения, Иран и Китай: откуда Татарстан «пылесосит» студентов и что тянет их в Казань

Вузы Татарстана продолжают аккумулировать абитуриентов из других регионов и стран. Накануне Татьяниного дня, или Дня российского студенчества, «Татар-информ» выпускает четвертый годовой обзор, в котором описана география потоков иностранных и иногородних студентов, голосующих за высшую школу Татарстана «ногами».